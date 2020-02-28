В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой получили письмо Ассоциации туроператоров России (АТОР), касающееся запрета на продажу туров в Италию и другие страны в связи с распространением коронавируса.

В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой получили письмо Ассоциации туроператоров России (АТОР), касающееся запрета на продажу туров в Италию и другие страны в связи с распространением коронавируса."Письмо будет рассмотрено в установленном порядке", – сообщили в аппарате "Интерфаксу".АТОР направила письмо вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко после того, как Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в ряд стран. Ассоциация обратила внимание на то, что ведомство употребляет формулировку "приостановить до нормализации эпидемиологической обстановки". Представители туриндустрии считают, что это "не позволяет однозначно определить временные границы действия этих рекомендаций".Из-за рекомендаций не ездить в страны, где активно распространяется коронавирус, граждане начинают отказываться от туров и расторгают договоры с туроператорами. Последние, в свою очередь, несут убытки и просят правительство РФ и Роспотребнадзор обозначить срок действия ограничений.26 февраля Голикова, возглавляющая штаб по борьбе с новым типом коронавируса COVID-19 сообщила, что Ростуризму и МИД РФ поручено обратиться к гражданам и туроператором с рекомендацией воздержаться от поездок в Италию. Эта страна лидирует по числу зараженных коронавирусом в Европе.