Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы. Канониры дома в дополнительное время уступили греческому Олимпиакосу (1:2) и покинули турнир по сумме двух матчей.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы. "Канониры" дома в дополнительное время уступили греческому "Олимпиакосу" (1:2) и покинули турнир по сумме двух матчей."Болезненное поражение. "Арсенал" на многое рассчитывал в Лиге Европы, – приводит слова Артеты "Чемпионат.com". – Эмоционально крайне тяжелая игра. Трудно атаковать, когда у соперника обороняются 10 человек".По словам Артеты, у его подопечных было достаточно моментов, чтобы спокойно выиграть это противостояние: "Н этого не случилось. Нам нужно было лучше контролировать игру в последние пять минут".Напомним, после минимального поражения дома грекам необходима была победа в гостях. В основное время ответного матча в Лондоне "Олимпиакосу" удалось отквитать один мяч, автором которого стал Папп Сиссе. В дополнительное время Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет в матче, однако Юсефф Эль-Араби в самой концовке принес победу греческому клубу.