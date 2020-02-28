Архив объемом 1,6 терабайта, включающий обычно доступные только подписчикам фотографии и видео порномоделей с сайта OnlyFans, оказался в открытом доступе. Администрация сайта отрицает, что контент был украден хакерами.

Архив объемом 1,6 терабайта, включающий обычно доступные только подписчикам фотографии и видео порномоделей с сайта OnlyFans, оказался в открытом доступе. Администрация сайта отрицает, что контент был украден хакерами.Сайт OnlyFans работает по модели Patreon, позволяя создателям контента продавать пользователям подписку для доступа к их творчеству. В "утекший" архив был включен главным образом контент из аккаунтов девушек, публиковавших порнографические фото и видео со своим участием. Для многих из них это был основной источник безопасного и легального заработка.Директор по маркетингу OnlyFans Стив Пим заявил в твиттере, что признаков взлома сайта администрация не обнаружила. По его словам, материалы в утечке собраны из разных источников, "включая другие социальные сервисы". К той же версии склоняются и журналисты The Verge.Тем не менее, отмечает издание, это не снимает ответственности с администрации сайта, обязанность которой — обеспечить сохранность контента, создаваемого пользователями с целью заработка. Проблема особенно остро стоит ещё и потому, что принятый в США в 2018-м году закон о борьбе с секс-торговлей в интернете на деле резко ограничил возможности секс-работников безопасно находить надежных клиентов через интернет. Из-за этого они были вынуждены либо подвергаться риску, работая на улицах, либо пытаться заработать на продаже доступа к фото, роликам и видеостримам в сети.