Туроператоры просят правительство РФ скорректировать сроки запрета продажи туров в неблагополучные по коронавирусу страны, чтобы избежать коллапса на туристическом рынке РФ. Об этом говорится в письме АТОР вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко.

Ассоциация туроператоров России обратилась с открытым письмом к вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко. Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.Ранее были приостановлены продажи туров Китай, Италию, Иран и Южную Корею. Запрет будет действовать до нормализации эпидемиологической ситуации.В АТОР отмечают, что это привело к массовым отказам россиян от туров, вплоть до осени текущего года. Компании несут убытки, так как вынуждены возвращать деньги за аннулированные туры. Это крайне негативно сказывается на туристической отрасли и грозит обернуться настоящим коллапсом, передает ТАСС.Как сообщалось ранее, первые случаи коронавируса зафиксированы в Азербайджане, Белоруссии и Литве. Россия приостановила въезд из Ирана и Южной Кореи.