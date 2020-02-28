Полчища саранчи атакуют Африку. Второе с начала года нашествие угрожает продовольственным кризисом. Сельхозпроизводители начали обработку плантаций, но этих усилий недостаточно. Из-за рекордного потепления насекомых слишком много.

Полчища саранчи атакуют Африку. Второе с начала года нашествие угрожает продовольственным кризисом. Сельхозпроизводители начали обработку плантаций, но этих усилий недостаточно. Из-за рекордного потепления насекомых слишком много.Избежать аналогий с библейскими мифами невозможно. Ветхозаветная катастрофа – нашествие насекомых. Урожай Восточной Африки гибнет, его поедает пустынная саранча. Чтобы хоть как-то уберечь сельское хозяйство, растения травят инсектицидами. Фермеры охвачены паникой."Мы очень переживаем, потому что саранча откладывает яйца, в течение двух недель личинки вылупляются. Насекомые продолжат очень быстро размножаться", — сокрушается угандийский фермер.Кения первой подверглась нашествию саранчовых. Наводнения после продолжительных дождей создали благоприятные условия для размножения вредителя. Сейчас насчитывается уже около двухсот миллиардов особей. В день они пожирают столько, сколько съели бы 35 тысяч человек. Далее саранча проложила маршрут в соседние Южный Судан и Сомали. В зоне риска также, по расчетам экспертов, Джибути, Эритрея, Уганда и Танзания."Это трансграничный вредитель. Он может перелетать до 700 километров в день, если сильный ветер и так далее. Зафиксированы случаи перелета на несколько тысяч километров", — поясняет заместитель директора ФГБУ "Россельхозцентр" Дмитрий Говоров.Тем не менее бояться пустынной саранчи россиянам не стоит."Ей здесь не понравится, климат неблагоприятный. Слишком холодно", — отвечает на вопрос об угрозе саранчи для России Дмитрий Говоров.Полчища саранчи добрались до Азии. Насекомые уничтожают урожаи Бангладеш, Индии и Пакистана. Последний граничит с Китаем. Там бороться с еще одной заразой, помимо коронавируса COVID-19, не готовы: решили предупредить катастрофу.В Пакистан направят армию из ста тысяч китайских уток. В сутки одна особь способна съесть более 200 насекомых. В прессе пернатый десант уже окрестили "биологическим оружием".С начала этого года ООН направляет миллионы долларов на борьбу с пустынной саранчой."20 января Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН запросила 76 миллионов долларов на борьбу с этими вредителями, но денежные ресурсы поступают слишком медленно. С тех пор необходимая сумма удвоилась и выросла до 138 миллионов долларов. На сегодняшний день получено только 33 миллиона", — поясняет пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.Почти треть от этой суммы – 10 миллионов долларов — пожертвовал основатель Microsoft Билл Гейтс. Дать отпор вторжению насекомых можно несколькими способами. Например, убивать личинки саранчи или травить уже взрослую особь. А биотехнологи увидели в насекомых новые возможности. Как выяснили российские ученые из Национального исследовательского университета ИТМО, на основе хитина из панциря вредителя можно готовить полезные пищевые добавки. Белка в этих насекомых больше, чем в мясе или креветках. На применения хитозана в мире зарегистрировано уже более 300 патентов, 84% из них приходится на долю российских ученых. Жаль только, что победить голод, который по вине саранчи угрожает африканским странам, знания о ее полезных свойствах не помогут."Это абсолютный белок, сильнейший БАД. Самое главное, я не понимаю, почему так все удивляются. Ее используют 5 тысяч лет. Если она дикая – за ней бессмысленно бегать и ловить. А про креветки: главное разумно все делать", — добавляет Александр Ишевский.Дикая пустынная саранча для приема в пищу или изготовления добавок к ней не подходит. Прежде всего, потому, что питается урожаями с африканских полей, щедро обработанных ядовитыми инсектицидами. Такая обработка вредит не столько насекомым, сколько людям. Так что вся надежда – на помощь мирового сообщества.