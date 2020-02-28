Пассажирский Boeing 777 с лопнувшим лобовым стеклом благополучно приземлился в аэропорту Внуково. На его борту находились более 190 пассажиров и 14 членов экипажа, никто из них не пострадал. Самолет летел из Шереметьева в Бангкок.

Пассажирский Boeing 777 с треснувшим лобовым стеклом благополучно сел в аэропорту Внуково. В настоящее время его осматривают техники.Самолет летел из Шереметьева в Бангкок. Во время полета командир судна доложил о трещине на лобовом стекле. Было принято решение о возвращении в Москву.Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на борту лайнера находились более 190 пассажиров и 14 членов экипажа. При посадке, которая прошла в штатном режиме, никто из них не пострадал. Пассажиров доставят в Таиланд резервным бортом.