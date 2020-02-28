Обсуждающийся сейчас проект нового КоАП предусматривает серьезное повышение штрафов за нарушения правил дорожного движения. Но парламентарии предлагают сделать более решительный шаг: чем дороже автомобиль нарушителя, тем серьезнее будет его ответственность.

Обсуждающийся сейчас проект нового КоАП предусматривает серьезное повышение штрафов за нарушения правил дорожного движения. Но парламентарии предлагают сделать более решительный шаг: чем дороже автомобиль нарушителя, тем серьезнее будет его ответственность.Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов предлагает ввести некий коэффициент, привязывающий размер штрафа к стоимости автомобиля нарушителя. Об этом он заявил агентству "РИА Новости"."Я считаю, что пока мы не пойдем по пути выработки некоего коэффициента по стоимости автомобиля, мы никогда не научимся делать эту дисциплинарную ответственность и ставить водителей на место. Не найдем мы ни одного алгоритма, потому что все должно привязываться к доходу человека. Поэтому я считаю, что за одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель "Жигулей" должен быть наказан по-разному", — цитирует агентство слова депутата.Два в одном: в России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКОПо мнению Старовойтова, эта мера позволит серьезно увеличить так называемый воспитательный эффект от штрафов за нарушения ПДД, что, в свою очередь, благотворно скажется на безопасности дорожного движения в целом. Прописанные сейчас в КоАП размеры ответственности могут быть совершенно несущественными для нарушителей с определенным уровнем дохода, считает чиновник.Кроме того, Александр Старовойтов отметил, что о повышении штрафов имеет смысл задумываться только после того, как будет наведен порядок в сфере применения комплексов автоматической фиксации. По его мнению, камеры следует размещать только в тех местах, которые официально признаны аварийно-опасными.