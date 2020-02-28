Бойцы из ЧВК Вагнера, которые находились на территории Ливии, завершили командировку раньше назначенного срока. Об этом сообщают СМИ.

Бойцы из ЧВК "Вагнера", которые находились на территории Ливии, завершили командировку раньше назначенного срока. Об этом сообщают СМИ.Все бойцы были отправлены в досрочные отпуска, покинув территорию североафриканской страны. Это связано с тем, что в январе этого года конфликтующие стороны в Ливии договорились о соблюдении режима прекращения огня, сообщает портал .Как отмечает СМИ, в Telegram была опубликована переписка одного из бойцов ЧВК, который похвастался, что отпраздновал День защитника Отечества в кругу семьи в России. Также он сообщил о том, что готовившееся наступление было отменено из-за достигнутых договоренностей между Ливийской национальной армией и силами Правительства национального согласия о перемирии.Кроме этого, согласно информации из опубликованной переписки, ливийское "направление" ЧВК "Вагнера" было полностью закрыто, сообщает портал.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что на стороне командующего ЛНА в Ливии действуют несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнера", однако подтверждений этой информации так и не было предоставлено.