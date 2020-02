Американская 38-летняя певица Бритни Спирс опубликовала видео, на котором видно, как она ломает ногу. Об инциденте, случившемся с артисткой, ранее рассказал ее бойфренд.

Американская 38-летняя певица Бритни Спирс опубликовала видео, на котором видно, как она ломает ногу. Об инциденте, случившемся с артисткой, ранее рассказал ее бойфренд.На опубликованных в Instagram кадрах видно, как Спирс исполняет танец. В один момент слышно, как раздается хруст, после которого певица садится на пол и держится за больную ногу.В подписи к видео артистка отметила, что не танцевала в течение года, потому решила оторваться по полной.Ранее на своей странице в Instagram возлюбленный Спирс Сэм Асгари рассказал, что певица получила травму во время танцев. Мужчина приложил к посту видео и пару снимков, на которых виден гипс артистки с надписью "Сильная".Посмотреть эту публикацию в InstagramI haven’t danced in six months so I was full throttle at this spot