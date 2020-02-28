Драка детей в новосибирской школе привела к травмам одного из учеников. Мама пострадавшего написала заявления в полицию и прокуратуру. Правоохранители совместно с областным министерством образования проводят тщательную проверку инцидента.

Драка детей в новосибирской школе привела к травмам одного из учеников. Мама пострадавшего написала заявления в полицию и прокуратуру. Правоохранители совместно с областным министерством образования проводят тщательную проверку инцидента.Пострадал семиклассник — после драки, по словам его матери, в больнице диагностировали "контузию параорбитальной области, ушиб правой почки и закрытую черепно-мозговую травму".Женщина рассказала изданию "НГС.Новости", что первоначально конфликт начался после того, как ее сына, прижимающего своего товарища к стене, увидел другой школьник и, решив, что ученик обижает младшего, вмешался."Почему-то начал бить моего сына по плечу. Они там начали, видимо, любезностями обмениваться между собой, потом стали друг друга пихать. Первый начал бить моего ребёнка по лицу, мой начал защищаться. Учительница их разняла, и они пошли дальше по своим кабинетам", — рассказала мама пострадавшего.Через перемену конфликтующие стороны встретились вновь. "К нему подошли, начали о чём-то разговаривать. Видимо, его оскорбили. Мой ребёнок схватил одного мальчика, видимо, он ему что-то сказал обидное. При этом он его взял, тот пытался вырваться, в итоге они повалились на пол. Парень, с которым у него на предыдущей перемене произошла стычка, подходит к моему ребёнку и пинает в глаз", — объяснила женщина свое видение ситуации.Между тем, появившееся видео драки, а затем и объяснительные, взятые с учеников, демонстрируют, что события были несколько другими.По словам других детей, участвующих в конфликте, изначально потасовка действительно началась с толкания возле стены в узком коридоре. Пострадавший впоследствии семиклассник в ответ на вопрос "что происходит" и толчок в плечо агрессивно отреагировал и c криком "Ты что, быкуешь!" перешел в рукопашную, которая быстро превратилась в избиение любопытного школьника. Экзекуцию прервала учительница и разняла драчунов.На другой перемене конфликтующие стороны встретились, семиклассник вновь набросился на свою жертву, повалил на пол и стал ее колотить. Увидев эту картину, в потасовку вмешался еще один мальчик и ударил агрессора ногой в лицо — позже выяснилось, что попал в глаз.Семиклассник упал, и уже в беспомощном состоянии получил несколько ударов, после чего вмешалась учительница.Пострадавший провел сутки в реанимационном отделении, затем долечивался в больничной палате, к настоящему времени мальчик выписан."Министерство образования Новосибирской области держит на контроле ситуацию, произошедшую в школе № 86 Новосибирска. Ведется взаимодействие с представителями МВД и мэрии. Для изучения данного факта и принятия соответствующих управленческих и административных решений министерством образования подготовлены и направлены в прокуратуру документы для согласования внеплановой проверки в школе № 86. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения", — прокомментировали в областном министерстве образования.