Спортивный арбитражный суд объявил, что слушания по делу Российского антидопингового агентства не будут публичными. Ранее на этом наставили представители Всемирного антидопингового агентства, направившие в CAS соответствующий запрос.

Спортивный арбитражный суд объявил, что слушания по делу Российского антидопингового агентства не будут публичными. Ранее на этом наставили представители Всемирного антидопингового агентства, направившие в CAS соответствующий запрос.Также в релизе Спортивного арбитражного суда, размещенного на официальном сайте организации, сообщается, что слушания по делу РУСАДА пройдут не ранее конца апреля 2020 года.Кроме того, CAS подтвердил, что в качестве третьих сторон в споре примут участие Международный олимпийские комитет, Олимпийский комитет России, Международная федерация хоккея, Международный паралимпийский комитет, а также ряд российских спортсменов.Напомним, что 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за выявленных манипуляций в базе данных московской лаборатории. Если CAS согласится с доводами Всемирного антидопингового агентства, Россия в течение четырех лет не сможет выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.