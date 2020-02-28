Кемеровские врачи не смогли спасти водителя грузовой Газели, которая загорелась после столкновения с минивэном. Таким образом число жертв ДТП достигло пяти человек.

Кемеровские врачи не смогли спасти водителя грузовой "Газели", которая загорелась после столкновения с минивэном. Таким образом число жертв ДТП достигло пяти человек."Водитель скончался в реанимации. У него были серьезные ожоги и переломы", — заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь областного центра медицины катастроф Антон Дужик.Страшная авария произошла утром 28 февраля на трассе, связывающей Ленинск-Кузнецкий с Новокузнецком. По предварительной версии, Toyota Noah во время обгона на участке между городами Белово и Полысаево выехал на встречную полосу и протаранил грузовую "Газель", которая от мощного удара вспыхнула.Пассажир отечественного автомобиля сгорел заживо, водитель успел выбраться, но получил сильнейшие ожоги. Владелец минивэна и два его попутчика от полученных травм скончались на месте.