Сообщить о том, в каком состоянии находится та или иная дорога, оценить проделанные ремонтные работы, теперь смогут амурские жители. Поможет им выразить свое мнение новое мобильное приложение. Об этом сообщает ГТРК Амур.

Сообщить о том, в каком состоянии находится та или иная дорога, оценить проделанные ремонтные работы, теперь могут амурские жители. Поможет им выразить свое мнение специальное мобильное приложение. Об этом сообщает ГТРК "Амур".Программа называется "Госуслуги. Дороги". В ней отображается карта со всеми магистралями. Причем отдельно обозначены участки, которые уже отремонтированы, а также дороги, где работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начинаются.Каждый житель области теперь может прокомментировать ситуацию, обозначить проблему, оставить отзыв с фотографией объекта. Абсолютно все комментарии рассматриваются областным министерством транспорта и дорожного хозяйства.Чтобы написать отзыв, нужно, как обычно, пройти авторизацию в приложении под своей учетной записью на Госуслугах. Работает мобильное приложение бесплатно.