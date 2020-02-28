В России стартует масштабная программа изучения популяции белых медведей. Перепись хозяев Арктики пройдет впервые и позволит оценить численность и ареал обитания самого крупного сухопутного хищника планеты. Сегодня по всему миру отмечают День белого медведя. Все чаще герои торжества встречают этот праздник вместе с людьми. Надо ли их защищать друг от друга?

В России стартует масштабная программа изучения популяции белых медведей. Перепись "хозяев Арктики" пройдет впервые и позволит оценить численность и ареал обитания самого крупного сухопутного хищника планеты. Сегодня по всему миру отмечают День белого медведя. Все чаще герои торжества встречают этот праздник вместе с людьми. Надо ли их защищать друг от друга?До Москвы больше двух с половиной тысяч километров... Архипелаг Шпицберген — одно из мест, густо населенных белыми медведями. Даже прилетающих в аэропорт здесь встречает знак "Осторожно! Хозяин Арктики рядом".Типичные для местности новости выглядят так: белый медведь застрял в окне склада, куда наведался за едой. И днем, и полярной ночью хозяин Арктики может неожиданно оказаться на пути.Встречи бывают и ближе, и опаснее. Медведи действительно все чаще выходят к жилью. Ученые уверены — это связано с таянием льдов в Арктике. Хищник, который обычно охотится на тюленей возле крупных льдин, теперь вынужден искать новые источники пропитания. Именно сейчас белым медведям нужна защита.Российские ученые в этом году начинают масштабную программу по изучению популяции белого медведя. До сих пор неизвестна их точная численность. Теперь начинается своего рода перепись. Масштабная программа Министерства природы России рассчитана на четыре года."Необходимо будет повторить такие масштабные исследования через 10-15 лет, потому что только они позволят сказать, насколько хорошо медведь чувствует себя у нас, на Севере", — прокомментировала ситуацию доцент кафедры естественных наук Мурманского арктического государственного университета Марина Харламова.В российской Арктике создано несколько заповедников, где белые медведи чувствуют себя как дома. Например, на острове Врангеля."Планируется создание еще нескольких особо охраняемых природных территорий. Например, заповедник "Медвежьи острова" в Якутии", — сообщил начальник отдела сохранения биологического разнообразия Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии России Егор Лыков.В Заполярье именно белый медведь по-прежнему хозяин, а люди часто чувствуют себя гостями."Если человек ведет себя тактично и правильно по отношению к медведю, не лезет его фотографировать или находится на далеком расстоянии, то такие встречи в принципе заканчиваются тем, что стороны расходятся", — рассказала руководитель питомника ездовых собак Арктики Елена Поцелуева.Белый медведь, или на чукотском языке Умка, один из самых необычных жителей Севера. Этот вид древнее современного человека. Самый крупный из медведей, устойчив к сильнейшим морозам, способен проплывать сотни километров. В ходе новых научных программ теперь о нем станет известно больше.