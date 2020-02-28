Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.Как передает ТАСС, это произошло во время посещения главой государства тематического парка развлечений "Остров мечты", куда были приглашены и воспитанники детских домов, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.Во время общения с детьми, которые хотели сфотографироваться с президентом, Путин обратил внимание на мальчика со сломанной рукой и поинтересовался, как это произошло."Случайно произошло", — ответил ребенок, после чего рассказал руководителю страны, что живет в детдоме, но хочет попасть к своей бабушке, которая живет в Москве. "Что мне нужно сделать?", — спросил мальчик. После этого один из помощников президента записал его данные.