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<a href="https://33live.ru/novosti/28-02-2020-dinamo-primet-spartak-zenit-lokomotiv-v-rossiyu-vozvrashhaetsya-futbol.html" target="_blank">Динамо примет Спартак, Зенит – Локомотив. В Россию возвращается футбол</a> - Зимний перерыв в чемпионате России подошел к концу. Первый тур весенней части премьер-лиги подарит любителям отечественного футбола два принципиальных матча, тренерский дебют Слуцкого в Рубине, а также первые матчи Кокорина, Соболева и Комличенко в новых клубах.