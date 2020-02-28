Ученица зеленоградской школы скончалась во время перемены. Медики оперативно прибыли на место, но реанимационные мероприятия оказались безуспешны. СКР проводит доследственную проверку.

Ученица зеленоградской школы скончалась во время перемены. Медики оперативно прибыли на место, но реанимационные мероприятия оказались безуспешны. СКР проводит доследственную проверку.ЧП произошло днем 28 февраля в школе №1528. Выйдя после урока в коридор, семиклассница неожиданно осела на пол и потеряла сознание. Ее подруга быстро позвала на помощь учителя, а тот — фельдшеров, но спасти девочку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Позже директор школы Андрей Слесарев сообщил ТАСС, что у девочки с рождения были проблемы со здоровьем. По данным "МК", школьница занималась по адаптированной программе, так как с детства отставала в развитии.Руководство учебного заведения выразило соболезнования родителям 13-летней ученицы.