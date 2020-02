Google наконец-то больше не ограничивает работу её картографического сервиса Google Earth только собственным браузером — Chrome. Об этом сообщили разработчики сервиса.

Google наконец-то больше не ограничивает работу её картографического сервиса Google Earth только собственным браузером - Chrome. Об этом сообщили разработчики сервиса.После прекращения поддержки отдельного приложения Google Earth несколько лет назад сервисом долгое время можно было воспользоваться только в браузере Chrome. Это объяснялось тем, что веб-версия Google Earth создавалась с использованием разработанной Google "песочницы" Native Client. Она позволяет безопасно запускать в браузере любой написанный на C and C++ и скомпилированный код, но со сторонними браузерами несовместима.Последние три года Google принимала участие в разработке универсального стандарта для запуска приложений в браузере - WebAssembly, и теперь наконец-то сделала код Google Earth совместимым с ним. Сервис теперь нормально работает не только в Chrome, но и в Firefox, Microsoft Edge и Opera.Исключением остался браузер Safari, разработанный Apple. В Google говорят, что Google Earth заработает и в нём, как только Apple усовершенствует поддержку стандарта WebGL2.