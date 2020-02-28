Доллар и евро начали торги на Московской бирже со значительного роста. При этом доллар преодолел отметку 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со значительного роста. При этом доллар преодолел отметку 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, свидетельствуют данные торгов.Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 66,31-67,11 руб. По итогам первых пяти минут торгов курс американской валюты составил 67,085 руб., повысившись на 1,07 руб. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 73,78 руб. — это на 1,24 руб. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,15 руб. до 70,1 руб.Цены на нефть в пятницу упали до самого низкого уровня более чем за год и готовятся завершить неделю максимальным снижением более чем за четыре года.Быстрое распространение коронавируса усиливает опасения по поводу мировой экономики и спроса на топливо, оказывая давление на мировые рынки.Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 2,8% и составила $50,31 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 2,9% до $45,72 за баррель.