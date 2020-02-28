В Томске подрались водитель маршрутки и пассажир, не успевший на автобус. После потасовки извозчик написал заявление на своего оппонента.

В Томске подрались водитель маршрутки и пассажир, не успевший на автобус. После потасовки извозчик написал заявление на своего оппонента.Инцидент произошел в четверг, 27 февраля, на остановке "Детский мир". По словам очевидцев, конфликт начался после того, как не успевший на автобус мужчина, оказавшийся перед закрытыми дверями, в сердцах пнул по колесу транспортного средства.Водитель мгновенно остановил автобус и бросился в бой. Пассажиры снимали драку на видео, обсуждая при этом равнодушие окружающих, не разнимающих сцепившихся мужчин.Издание ГТРК "Томск" опубликовало комментарий компании-перевозчика, которая сообщила, что водитель подал заявление в полицию по факту причинения телесных повреждений от неизвестного лица.Полицейские, в свою очередь, проводят проверку случившегося инцидента.