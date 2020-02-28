28.02.2020

2020-02-28 20:20:02

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 28 февраля 2020

:small_red_triangle_down:АВТОБУС ДАЛЬШЕ НЕ ИДЕТ Перевозчик Владимир Князев обвинил чиновников в преследованиях https://vladtv.ru/society/107632/

:small_red_triangle_down:БЫТЬ ИЛЬ НЕ БЫТЬ Во Владимире может появиться улица Сталинградская https://vladtv.ru/society/107603/

small_red_triangle_down:КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ Счетная палата Владимирской области доложила о неэффективном расходовании бюджетных средств https://vladtv.ru/society/107598/

:small_red_triangle_down:ЗАБЫТЫЙ АРСЕНАЛ В Петушинском районе обезвредили 41 артиллерийский снаряд https://vladtv.ru/incidents/107590/

:small_red_triangle_down:ЧТО ТАМ В КОШЕЛЬКЕ Владимир занимает четвертое место по уровню среднемесячных зарплат в регионе https://vladtv.ru/society/107589/