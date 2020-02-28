Пока европейский регулятор занимает выжидательную позицию, но готов отреагировать на изменение ситуации, не дожидаясь плановой встречи.

Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ намечено на 12 марта и на нем не планируется обсуждение вопросов, связанных с коронавирусом, заявил глава ЦБ Литвы Витас Василяускас. Однако европейский регулятор вполне может созвать экстренное совещание в случае необходимости.По словам председателя правления Банка Литвы, сейчас ЕЦБ занимает “выжидательную позицию”. При этом он отметил, что европейский Центробанк будет взаимодействовать с ЦБ других стран. “Мы не живем в автономном мире. Мы сотрудничаем с другими центральными банками. Мы обмениваемся информацией и координируем действия”, — пояснил Василяускас.Он также отметил, что ЕЦБ следит за влиянием эпидемии на цепочки поставок и, возможно, должен изучить потенциальное влияние распространения вируса на потребительский сектор, в случае, если будет наблюдаться “шок спроса”.При этом глава литовского ЦБ добавил, что не ожидает “радикальных изменений” в работе европейского регулятора.О подобной позиции ЕЦБ накануне заявила Financial Times и сама председатель банка Кристин Лагард. По ее словам, реагировать еще слишком рано. Аналогичное мнение высказал на этой неделе и зампредседателя ФРС Ричард Кларида. Он полагает, что еще рано говорить о том, как распространение нового коронавируса повлияет на экономику США.Между тем, эксперты и инвесторы придерживаются другой точки зрения. На фондовом рынке США царит паника: акции крупнейших игроков ушли в крутое пике. Аналитики полагают, что падение продолжится и Федрезерв будет вынужден вмешаться. Причем уже скоро — ближайшее заседание ФРС намечено на 5-6 марта. И ожидания резкого снижения американским регулятором ставки составляют 65%.