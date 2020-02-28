Способность умных часов Apple Watch корректно распознавать фибрилляцию предсердий — один из самых распространенных видов аритмии — поставили под сомнение

Способность "умных" часов Apple Watch корректно распознавать фибрилляцию предсердий (один из самых распространенных видов аритмии, который может быть предвестником целого ряда опасных сердечно-сосудистых заболеваний) поставили под сомнение. Согласно новым исследованиям, устройство далеко не всегда диагностирует мерцательную аритмию, если пульс превышает 120 ударов в минуту.При учащенном сердцебиении - а у страдающих аритмией он колеблется от 100 до 175 ударов в минуту - смарт-часы Apple могут не заметить отклонения от нормы в 30-60% случаев. Об этом пишет Fortune, подчеркивая, что гаджет "потенциально создает для потребителя ложное чувство безопасности".В прошлом году Медицинский журнал Новой Англии (NEJM) при финансовой поддержке Apple провел эксперимент с участием почти 420 тысяч человек. В ходе наблюдений, длившихся более 8 месяцев, устройство верно определил нерегулярный пульс у 84% добровольцев. В то же время примерно треть пациентов, у которых фибрилляция предсердий наблюдалась при пульсе более 120 ударов в минуту, не получили от Apple Watch никаких уведомлений.В другом исследовании, опубликованном в Circulation, ученые проверили способность Apple Watch выявлять мерцательную аритмию на группе пациентов, ранее перенесших операцию на сердце. Оказалось, что смарт-часы смогли распознать нарушения сердечного ритма только в 34 случаях из 90 - то есть с точностью в 41%.ЭКГ-датчик появился в 4-м поколении Apple Watch. Представляя новинку, в компании говорили, что сенсор сертифицирован Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA).При этом важно, что в Apple никогда не позиционировали смарт-часы в качестве исчерпывающего инструмента для диагностики заболеваний сердца. На официальном сайте производитель открыто предостерегает, что устройство "не постоянно отслеживает фибрилляцию предсердий" и "люди, страдающие мерцательной аритмией, могут не получить оповещение".В FDA также настаивали, что данные приложения "Здоровье", куда передаются собранные смарт-часами показатели, "носят исключительно в информационный характер" и "не должны использоваться людьми младше 22 лет". Пользователям, говорил регулятор, следует сначала проконсультироваться с квалифицированным доктором, прежде чем предпринимать какие-либо действия на основании показателей Apple Watch.