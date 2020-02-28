В ЦБ РФ подсчитали так называемый индекс блинов (средняя сумма для покупки продуктов для приготовления блинов): приготовление блинов со сгущенкой для московской семьи за год подорожало на 6% до 221 рубль.

В ЦБ РФ подсчитали так называемый "индекс блинов" (средняя сумма для покупки продуктов для приготовления блинов): приготовление блинов со сгущенкой для московской семьи за год подорожало на 6% до 221 рубль.Блины с икрой стали дешевле на 1,2% до 930 рублей на семью. Подорожали блины — со слабосоленой рыбой на 3% до 352 рубля, блины с маслом — на 3,7% до 164 рубля, со сметаной — на 4,2% до 204 рубля, с вареньем на 4,1% до 212 рублей.Согласно исследованию Rate&Goods, в целом в России блины за год стали дешевле на 9% — "индекс блинов" упал с 313 рублей 80 копеек в феврале 2019 года до 284 рублей 47 копеек в феврале 2020 года.