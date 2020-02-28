В пятницу, 28 февраля, в конференц-зале Олимпийского комитета России состоялась Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на которой Евгений Юрченко был избран президентом организации.

В пятницу, 28 февраля, в конференц-зале Олимпийского комитета России состоялась Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на которой Евгений Юрченко был избран президентом организации.Как сообщает пресс-служба ВФЛА, кандидатуру Юрченко поддержали 53 человека. Семь делегатов выступили против, трое – воздержались.Накануне голосования Юрченко остался единственным претендентом на пост президента. Ранее на эту должность претендовали главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, спортивный менеджер Михаил Гусев и президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.Напомним, в конце января Министерство спорта и Олимпийский комитет России рекомендовали ВФЛА сложить полномочия всем членам организации, после этого президиум ВФЛА подал в отставку.