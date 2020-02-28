Такие препятствия, как пошлины на сталь и алюминий, а также угрозы администрации Трампа по введению тарифов на автомобили, должны быть устранены до того, как начнутся торговые переговоры США и ЕС, заявил председатель торгового комитета Европейского парламента, пишет Politico.

Такие препятствия, как пошлины на сталь и алюминий, а также угрозы администрации Трампа по введению тарифов на автомобили, должны быть устранены до того, как начнутся торговые переговоры США и ЕС, заявил председатель торгового комитета Европейского парламента, пишет Politico."Вы можете себе представить, что в Европейском парламенте существует скептическое отношение к торговым отношениям с Соединенными Штатами", — сказал Бернд Ланге.Такие комментарии появились из-за того, что к 18 марта обе стороны пытаются заключить подобие мини-сделки. Эти слова ставят под сомнение надежды на то, что торговые представители смогут добиться значительного прогресса на переговорах в ближайшем будущем.Ланге отметил, что тарифы на сталь и алюминий, угроза пошлин на автомобили, давние разногласия между Boeing и Airbus и спор по поводу испанских оливок — это четыре основные проблемы в переговорах между Вашингтоном и Брюсселем.Председатель торгового комитета Европейского парламента сказал, что европейцы также считают, что они сделали ряд уступок с тех пор, как президент Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заключили торговое перемирие в июле 2018 года.Он сослался на решение ЕС об увеличении закупок сои и увеличении квот на импорт говядины без гормонов в качестве двух примеров, добавив, что многие европейские законодатели не увидели аналогичных шагов со стороны США."Как я могу объяснить дальнейшие уступки Соединенным Штатам без какого-либо сигнала со стороны США?", — Сказал Ланге.На вопрос о сокращении барьеров для торговли сельскохозяйственной продукцией, о чем США настаивают в переговорах, Ланге повторил позицию ЕС о том, что эта тема не является частью ограниченного мандата, согласованного на встрече в июле 2018 года."Аппетит европейской стороны к переговорам весьма ограничен", — сказал Ланге.Нынешняя атмосфера "полностью отличается" от переговоров по поводу Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, которые продолжались с 2013 по 2016 год и включали сельское хозяйство, потому что в то время "у нас был всеобъемлющий мандат, и все было в повестке дня".