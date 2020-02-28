География участников международного конкурса имени Андрея Стенина дополнилась шестью странами.

География участников международного конкурса имени Андрея Стенина дополнилась шестью странами.Как передает РИА Новости, впервые заявки на конкурс прислали фотожурналисты из Гватемалы, Гаити, Гамбии, Боснии и Герцеговины, Таджикистана и Норвегии.На данный момент на конкурс подано уже несколько тысяч работ из десятков стран мира. В лидерах по числу заявок — репортеры из России, Ирана, Италии, Китая и Индии.По-прежнему любимой номинацией участников остается тема "Моя планета", с небольшим отрывом за ней следуют "Портрет. Герой нашего времени", "Главные новости" и "Спoрт".Прием заявок на конкурс завершится 29 февраля. До этого времени одиночные снимки и фотосерии можно подать на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель гран-при получит 700 тысяч рублей.Жюри, в которое входят представители масс-медиа разных стран мира, приступит к отбору победителей в апреле, в июне их имена будут опубликованы на сайте конкурса. Церемония их награждения пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса.Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года на Украине, находясь в служебной командировке в Донбассе. Посмертно награжден орденом Мужества.