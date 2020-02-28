Этот вопрос может быть поднят на ближайшей министерской встрече ОПЕК+.

Обвал на нефтяном рынке продолжается. На рынок давит распространяющийся по миру коронавирус: эпидемия приведет к остановке предприятий, снижению потребления топлива и, естественно, падению спроса на черное золото.Эксперты полагают, что в ситуацию уже в ближайшее время вмешается ОПЕК. Ближайшая министерская встреча картеля и его партнеров по соглашению ОПЕК+ состоится 5-6 марта. Как заявил генсек организации Моххамед Баркиндо, страны-участницы демонстрируют готовность достичь соглашения, которое поможет стабилизировать рынок.Душой компании на предстоящей встрече ОПЕК + станет Саудовская Аравия, которая намерена добиваться существенного сокращения добычи нефти странами-участницами. Как сообщает газета Financial times, Эр-Рияд хочет снизить совокупное производство черного золота дополнительно на один миллион баррелей в день, против 600 тысяч, рекомендованных техническим комитетом картеля ранее. Таким образом, по задумке саудитов, общая сумма суточного ограничения превысит 3 миллиона баррелей.При этом основную работу по выполнению этого дополнительного соглашения Саудовская Аравия готова взять на себя, а остальную нагрузку должны разделить между собой Россия, Кувейт и ОАЭ.