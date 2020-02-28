Португальский Порту в рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле немецкий Байер. Как и в первом матче, команда из Леверкузена оказалась сильнее соперника и вышла в следующий раунд турнира.

Португальский "Порту" в рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле немецкий "Байер". Как и в первом матче, команда из Леверкузена оказалась сильнее соперника и вышла в следующий раунд турнира.Гости добились победы со счетом 3:1. В составе "Байера" мячи забили Лукас Аларио, Керем Демирбай и Кай Хаверц. Единственный гол у хозяев поля записал в свой актив Мусса Марега.Напомним, что в первом матче в Леверкузене "Байер" обыграл "Порту" со счетом 2:1. Соперник немецкого клуба по 1/8 финала Лиги Европы определится 28 февраля.