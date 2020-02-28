Из-за распространения коронавируса COVID-19 в Южной Корее перенесли проведение ежегодной парусной регаты. Точной информации о новых датах пока нет. Корея стала крупнейшим очагом эпидемии за пределами Китая.

Из-за распространения коронавируса COVID-19 в Южной Корее перенесли проведение ежегодной парусной регаты. Точной информации о новых датах пока нет. Корея стала крупнейшим очагом эпидемии за пределами Китая.Это не утренняя зарядка и не коллективное самоистязание, а древняя китайская практика, что помогает разгонять кровь. Методы традиционной медицины от иглоукалывания до прогреваний скрученной в сигары полынью в больницах используют все активней. И вместе с современными препаратами выдают пакетики со специальными отварами. Целебные корешки и травы для зараженного Хубэя расфасовывают в промышленных масштабах."Здесь нет ничего, чтобы "на глаз", — поясняет фармацевт. — Точная дозировка. И для каждого пациента она своя, в зависимости от результатов анализов".Выпить противовирусный отвар в Пекине предлагают всем желающим, бесплатно. Прямо у входа в клинику традиционной медицины поставили специальный термос, можно подойти, налить. Судя по всему, жители соседних домов так и делают. Здесь же инструкция — два раза в день по сто пятьдесят миллилитров.Тут ведь главное гармония — "инь" и "ян". А эффективность — безусловно, в сочетании с современными методами — специалисты подтвердили."Китайская традиционная медицина применялась для лечения 80 процентов больных с коронавирусом. И более чем в 90 процентах случаев им стало значительно лучше", — отмечает главный врач клиники традиционной медицины Цзян Липин.Вот и из первого временного в Ухане стационара "Дахуашань" выписаны первые пациенты. Но переломный момент еще не наступил."Наш прогноз заключается в том, что эпидемию можно будет контролировать к концу апреля", — предполагает руководитель группы экспертов госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.Но это в Китае. В других странах все только начинается: дезинфекция, очереди за масками, изоляция. Только так можно сдержать распространение заразы.В Южной Корее, где сегодня самый масштабный после КНР очаг эпидемии, это поняли поздно."Им говорили, что вам нужно сдать какой-то тест на вирус, а они, в свою очередь, говорили, что нет, мы не больны. При этом не ограничивали себя в движениях и продолжали вести свою деятельность, собираться массово. Тем самым, разнесли этот вирус практически по всей стране", — добавляет сотрудник медицинской компании Юлия Максимова.В Китае, тем временем, изо всех сил пытаются решить другую проблему: как совместить карантин и возобновление производства. И организуют специальные автобусы и поезда, чтобы вернуть на предприятия миллионы рабочих рук, которые эпидемия застала в других провинциях. Ведь каждый день простоя — это миллиарды потерь. Заводы Foxconn, где собирают для всего мира айфоны, чтобы спешно найти новых сотрудников — решили даже выплачивать им по тысяче долларов. На строительстве следующей ветки газопровода "Сила Сибири" в провинции Ляонин идти на крайние меры не пришлось. Работу восстановили без потерь."Сейчас здесь трудятся 6 тысяч рабочих. Мы сделали все, чтобы не выбиваться из графика и до конца года уже ввести в эксплуатацию этот участок", — обещает заместитель руководителя проекта газопровода "Китай-Россия Восточный маршрут" Цай Дэйю.Каждый рабочий день, впрочем, начинается с измерения температуры. И при малейшем подозрении на заболевание — карантин. В него отправили и икону китайского кино — Джеки Чана. После того, как неделю назад актер побывал на вечеринке в Гонконге, где, как потом выяснилось, были и те, кто позже слег в больницу с коронавирусом.