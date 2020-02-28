Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил ситуацию в Сирии с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил ситуацию в Сирии с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны."Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", – сказано в сообщении военного ведомства.Тем временем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти работают над тем, чтобы добиться прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Пока, по его словам, прогресса здесь не наблюдается."Поставленная перед нами миссия – дипломатическая: склонить стороны конфликта к прекращению огня", – цитирует Помпео ТАСС.По его словам, поиск политического решения конфликта осуществляется в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН. Однако, как отметил госсекретарь, Сирия, как и Иран, не собирается ее придерживаться.Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля: по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военных. В российском военном ведомстве сообщили, что попавшие под огонь бойцы ВС Турции были в рядах террористов.Ранее 28 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечила безопасность турецких наблюдательных постов в Идлибе.