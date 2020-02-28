В Великобритании уже наблюдается экономический эффект от вспышки коронавируса, заявил Sky News уходящий глава Банка Англии Марк Карни.

В Великобритании уже наблюдается экономический эффект от вспышки коронавируса, заявил Sky News уходящий глава Банка Англии Марк Карни."То, что мы получаем с некоторыми из наших более крупных компаний и компаний по всему миру, распространяется через так называемые цепочки поставок. Поэтому, когда они используют детали и компоненты для производства товаров... ситуация становится немного напряженной", — сказал Карни.Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover на прошлой неделе заявил, что у него достаточно запчастей из Китая, чтобы поддерживать свое британское производство в течение следующих двух недель, но не более.Карни, который должен покинуть Банк Англии в следующем месяце, отметил и другие последствия коронавируса, такие как спад туризма. "Мы видим это на наших улицах здесь, в Великобритании. Это также более низкая активность", — сказал он.Экономика Великобритании в IV квартале 2019 года продемонстрировала нулевой рост по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Производство в обрабатывающей промышленности упало на 1,1% в квартальном выражении.Международный валютный фонд предупредил, что распространение коронавируса за пределами Китая может подорвать восстановление мировой экономики в этом году.