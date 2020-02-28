Дерзкий, но бестолковый грабитель взорвал банкомат, не обратив внимание на объявление, сообщавшее о том, что платежный терминал выведен из эксплуатации. Житель Казахстана не сумел добыть денег и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Камера наблюдения запечатлела момент дерзкого, но бессмысленного ограбления, совершенного в четверг, 27 февраля, в Павлодарской области Казахстана.Злоумышленник закачал в банкомат газ, доставленный на место преступления в воздушных шарах. Ему удалось взорвать терминал, однако после этого мужчину ожидало горькое разочарование.Как выяснилось, именно этот банкомат был отключен за несколько дней до ограбления, о чем сообщалось в объявлении, наклеенном на экране. По какой-то причине налетчик не обратил на него никакого внимания.Как сообщают местные СМИ, 25-летнего подозреваемого удалось задержать всего через несколько часов после подрыва платежного терминала.Правоохранители подозревают, что у горе-подрывника имеется сообщник, поиском которого стражи порядка заняты в настоящее время.