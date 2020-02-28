28.02.2020

2020-02-28 12:45:02

Игра английских лордов покоряет Владимир

Взрослой сборной уже много лет, теперь в спорт пришли дети. Непривычная для русской жизни игра становится всё популярнее. Анатолий Ганин уже открыл секции в Суздале, Лакинске и Собинке, а теперь английский спорт закрепился в микрорайоне Юрьевец.



Уникальное сочетание борьбы и бега. Регби юный владимирец Илья Никонов занимается три года и уже пробовал играть против взрослых соперников. До этого искал себя в других видах спорта, но по душе пришёлся именно этот.



Илья Никонов, регбист: «Сначала, когда мне сказали про этот вид спорта, я думал, это обычная борьба. Пришел, хотел попробовать, оказалось, это вид спорта, который идеальный. Можно силовую применять, можно бегать. А бегать я очень люблю, особенно на скорость».

Регби - в новинку для России. Это командная игра, цель которой - забросить мяч в зачётное поле соперника. Главное правило - игроки двигаются вперед, но мяч можно передавать только игроку сзади. По незнанию многие путают регби с американским футболом, но это большая ошибка, объясняет тренер владимирской сборной по регби Анатолий Ганин. В регби полностью исключены касания головой, что делает игру менее травмоопасной.



Анатолий Ганин, тренер Владимирской сборной по регби: «Американский футбол это больше шоу, регби это больше спорт. Разница в том, что у американских игроков есть защита, шлем, полностью, в регби защита, у некоторых игроков мягкий шлем, и капа. В основном защиты нет. Самое главное различие: все что американское - это шоу, а регби - это спорт».



Кто пришел в регби - остался в нём навсегда. Здесь важен каждый игрок: нет стандартов по комплекции. Крупные ребята будут пробивными, а низкие и жилистые займут лидирующие позиции в беге. Это привлекает в агрессивный, на первый взгляд, спорт даже девушек.



Эльвира Рублева, регбиста: «Я занимаюсь не первый год, мы, когда гуляли с подругой, увидели команду Анатолия, я была знакома с ним давно, пришла просто попробовать и затянуло... Чувствуется команда, не во многих видах спорта так».

Самым юным владимирским регбистам - 8 лет. Это младшие группы, они занимаются бесконтактным регби, то есть без элементов борьбы. Юниоры - 13-14 лет уже выходят на поле и готовятся к большим играм. Занятия проходят бесплатно: это и развитие спортивной инфраструктуры Юрьевца, и главное - возможность для каждого ребенка раскрыть свой потенциал.

Ольга Павловская, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»