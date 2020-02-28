Ключевой рыночный показатель долгосрочных инфляционных ожиданий в еврозоне в пятницу упал до рекордно низкого уровня, так как усилились опасения по поводу распространения коронавируса, передает Reuters.

Ключевой рыночный показатель долгосрочных инфляционных ожиданий в еврозоне в пятницу упал до рекордно низкого уровня, так как усилились опасения по поводу распространения коронавируса, передает Reuters.Пятилетний показатель инфляционных ожиданий снизился до 1,1182% — самого низкого уровня за всю историю. Показатель указывает на уровень ожидаемой инфляции в еврозоне в течение пятилетнего периода.Страны на трех континентах сообщили ранее о первых случаях заболевания коронавирусом на фоне подготовки к глобальной пандемии, что вызвало беспокойство в связи со слабой перспективой глобального роста.Инфляционные ожидания побили предыдущий рекордный минимум в октябре 2019 года, снизившись до 1,12%, согласно данным Refinitiv.