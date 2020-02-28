Личность женщины, которая сегодня бросила младенца в перинатальном центре Братска. установлена. Следователи уже опросили ее и отпустили, сообщили в областном Следственном комитете.

Личность женщины, которая сегодня бросила младенца в перинатальном центре Братска. установлена. Следователи уже опросили ее и отпустили, сообщили в областном Следственном комитете."Вести Иркутск" напоминают, братчанка оставила в туалете женской консультации новорождённую девочку сегодня утром. Малышку обнаружила сотрудница медучреждения. Врачи подтвердили, что ребенок появился на свет за несколько часов до обнаружения в женской комнате. Известно,что бросила новорожденную 43-летняя женщина, у которой уже есть пятеро детей. С последней беременностью она не вставала на учет. Как позже пояснила следователям — ребенка бросила из-за того,что не сможет оформить документы, и в дальнейшем не спрасится с воспитанием. Однако сейчас она планирует забрать девочку.За оставление ребенка в опасности матери может грозить штраф. Пока малышка находится в городской больнице. Замглавного врача по медчасти перинатального центра Братска Наталья Кравцова заверила: "Никаких следов повреждения у ребенка не обнаружено. Просто свеженький, новорождённый ребеночек. Причинить какую-то травму мама, конечно, не пыталась".