Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу.

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она подчеркнула, что этих людей выявили во время ежедневных рейдов, которые проводятся в Москве в местах массового проживания и посещения граждан Китая, а также россиян и граждан других государств, прилетевших из КНР до введения сплошного контроля на границах.Чиновница пояснила, что рейды полиция проходят в метро, наземном общественном транспорте, а также в отелях, общежитиях и частных квартирах.По словам Раковой, новых случаев коронавирусной инфекции в городе нет.С 24 февраля в Москве по подозрению в данном заболевании были госпитализированы более 200 человек, 145 из которых уже выписали.Заммэра отметила, что на карантине по состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек.Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее — 2,3 тысячи, в Иране заболевших 388, в Италии — 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии и Азербайджане.