В японской префектуре Хоккайдо введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Власти региона обратились к населению с просьбой не покидать дома на выходных.

В японской префектуре Хоккайдо введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Власти региона обратились к населению с просьбой не покидать дома на выходных.Как сообщает ТАСС, в числе заразившихся инфекцией нет российских граждан. В генеральном консульстве России в Саппоро отметили, что они находятся в постоянном контакте с оперативным штабом, созданным в связи с распространением коронавируса.В ведомстве сообщили, что в настоящее время в Хоккайдо нет перебоев с поставками продуктов и других товаров. Исключение имеют медицинские маски. Дети дипломатов перестали ходить в школу, поскольку власти распорядились временно закрыть образовательные учреждения.В настоящее время на Хоккакйдо зарегистрировано 66 случаев заражения COVID-19. Всего в Японии зафиксировано двести случаев заражения, исключая пассажиров Diamond Princess. Умерли девять человек, в их числе пятеро человек, которые были на лайнере.Ранее сообщалось, что в Белоруссии выявлен первый случай коронавируса. Заразившимся является студент одного из университетов, который прилетел из Баку.