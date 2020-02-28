Режиссер Александр Хван был введен в искусственную кому на две недели. Как сообщает , кинодеятеля подключили к аппарату вентиляции легких. Хван был госпитализирован в начале февраля. По ..

Режиссер Александр Хван был введен в искусственную кому на две недели. Как сообщает , кинодеятеля подключили к аппарату вентиляции легких.Хван был госпитализирован в начале февраля. По словам близких режиссера, врачи диагностировали у него хроническую обструктивную болезнь легких, вызванную многолетним курением.Медикам уже удалось стабилизировать состояние кинодеятеля – скоро его переведут в обычную палату. "После случившегося ему надо кардинально изменить образ жизни. Врачи категорически запретили курить", – рассказали его друзья.Напомним, Александр Хван работал над такими фильмами, как "Кармен", "Вместе с Верой" и "Дюба-дюба". Всего на его счету около 30 проектов, передает "".