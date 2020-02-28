Коронавирус в Китае и других странах мира стал основным информационным поводом последних недель. Он оказывает влияние практически на все сферы жизни – от мобильности до поставок необходимых товаров. Несомненно, ситуация вокруг коронавируса оказывает влияние на различные сферы экономики.

Коронавирус в Китае и других странах мира стал основным информационным поводом последних недель. Он оказывает влияние практически на все сферы жизни – от мобильности до поставок необходимых товаров. Несомненно, ситуация вокруг коронавируса оказывает влияние на различные сферы экономики.Ниже мы расскажем об основных негативных последствиях эпидемии коронавируса для мировой экономики.1. ПотреблениеНаселение Китая достигает 1.4 миллиарда, Китай является крупнейшим рынком в мире. Однако из-за коронавируса многие магазины оказались закрытыми в стране. Кроме того, из-за того, что заводы и фабрики временно прекратили работу, у части населения из-за приостановки трудовой деятельности снизились возможности тратить деньги. Все это не могло не сказаться на прибыли компаний, которые стали меньше продавать.Однако пострадают не только компании, работающие в Китае. Дело в том, что Китай является значительным потребителей на туристическом рынке. Многочисленные туристы из этой страны, посещая другие страны, тратят большие деньги.Для примера, в 2018 году китайские туристы потратили $34.6 миллиардов в США, $17 миллиардов на расходы, связанные непосредственно с путешествием.Сейчас, когда Китай ввел ограничения на перемещения граждан, туристическая отрасль многих стран потерпит существенные убытки, так как сократится число туристов и, следовательно, трат.Согласно отчету Tourism Economics, последствия коронавируса для туристической отрасли будут хуже, чем последствия атипичной пневмонии в 2003 году.2. ПроизводствоМногочисленные фабрики и заводы в Китае были закрыты, так как правительство пытается предотвратить распространения коронавируса. Приостановка работы фабрик привело к нехватке товаров для поставки как на территории Кита, так и в другие страны. Это негативно скажется не только на прибыли китайских компаний, но также и на финансовом положении международных компаний, имеющих свои производственные мощности в Китае.На фоне этого снижается спрос на нефть и электроэнергию.3. Перебои в цепочках поставокКомпании, которые импортируют товары и детали из Китая, должны искать новых поставщиков.В некоторых случаях нет достаточно развитой инфраструктуры, чтобы найти замену китайским товарам в достаточно короткий промежуток времени.Даже если существуют другие поставщики, переговоры, заключение контрактов и поставки отнимут достаточно времени и будут стоить дополнительных расходов.4. Ограничения в перемещении товаров и людейМировой бизнес зависит от перемещения товаров и людей. Путешествия в Китай и из него существенно сократились за последние недели. Более того, многие страны временно приостановили авиасообщение как с Китаем, так и с соседними странами, в частности, с Южной Корее и Японией.Подобные ограничения, как уже было сказано выше, негативно влияют на туризм и сокращают уровень потребления.Однако, помимо этого, страдают авиакомпании и другие транспортные компании, так как объем перевозок сокращается, а следовательно, снижаются и доходы компаний.5. НеопределенностьНа фоне многочисленных сообщений об эпидемии коронавируса многие аналитические компании предупреждают о том, что в текущем году у американских компаний ест шанс не получить прибыли.Так, Goldman Sachs в своем недавнем отчете высказал именно такое предположение относительно прибыли американских компаний в 2020 в связи с эпидемией коронавируса.Акции компаний снижаются на биржах по всему миру.В частности, по прогнозам аналитиков Goldman Sachs, доход компаний S&P 500 в этом году может упасть на 13%.6. Падение стоимости активовСитуация вокруг эпидемии коронавируса не могла не отразиться на фондовых рынках по всему миру. Акции компаний снижаются.Так, европейский индекс STOXX 600 снизился на 2.5%. Особенно заметно просели компании из Италии, которая стала центром распространения коронавируса в Европе.В США акции компании Microsoft, одной из самых дорогих компаний не только в стране, но и в мире, снизились 3%.