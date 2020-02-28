Ваше мнение - ценность!

Бельгийский полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, забивший победный мяч в ворота испанского "Реала" (2:1), признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.В борьбе за награду 28-летний хавбек обошел полузащитника "Баварии" Сержа Гнабри, футболиста "Барселоны" Серхио Бускетса и игрока французского "Лиона" Уссема Ауара.Игрок недели: де Брейне

× Загрузка фотографий по теме

× HTML-Код для вставки в блог или сайт