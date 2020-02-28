В Азербайджане коронавирусом заболел россиянин, прибывший туда из Ирана. В самом Иране уже почти 400 заболевших. А в Китае, где впервые возникла вспышка вызванной коронавирусом болезни, миллионы поклонников переживают за актера Джеки Чана – есть опасения, что и он мог подхватить инфекцию.

В Азербайджане коронавирусом заболел россиянин, прибывший туда из Ирана. Его изолировали в инфекционном блоке. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Идет поиск тех, с кем он контактировал. В российском посольстве в Баку сообщили, что готовы оказать ему все необходимое содействие. В самом Иране уже почти 400 заболевших. Там приостанавливают работу парламента и закрывают школы.Первые случаи заражения появились 28 февраля в Новой Зеландии, Нигерии, Литве и Белоруссии. В Швейцарии уже подсчитывают убытки от отмены из-за вируса знаменитого Женевского международного автосалона. В Монголии в карантин попал даже президент. После поездки в Китай он и вся делегация две недели будут находиться под наблюдением врачей.А вот случай заболевания у члена экипажа на итальянском круизном лайнере пока не подтвердился. Корабль, наконец, пустили в порт Мексики. Правда, непонятно, когда 4,5 тысячи пассажиров смогут сойти на берег… и захотят ли – после того, как несколько часов назад Мексика объявила о первых случаях заражения. Чрезвычайную ситуацию объявили на японском острове Хоккайдо. И только что в российском МИДе призвали россиян учитывать сложившуюся там тяжелую ситуацию при поездках в Японию.В Китае миллионы поклонников переживают за актера Джеки Чана – есть опасения, что и он мог подхватить инфекцию.Вот он – настоящий индекс китайской деловой активности: не биржи Шанхая или Гонконга, а крупнейший в мире рынок в Иу, откуда товары развозили по всему миру, после почти двух месяцев простоя открывает 70 процентов павильонов. На входе, как и везде, измеряют температуру посетителей, а лестницы дезинфицируют. Но продавцы снова выставляют товар на полки – это главная новость для трейдеров.А это Ухань и кадры из соцсетей, что еще вчера казались невозможными. Судя по комментариям – очередь на возобновивший работу завод. Карантинный режим еще не снят, поэтому ведутся длительные проверки. Миллионы рабочих рук, оказавшиеся во время эпидемии в других провинциях, массово возвращаются на предприятия по всему Китаю."В тех регионах, где минимальный риск заражения, мы организуем чартерные перевозки. Кроме того, часть трудовых ресурсов перебрасываем для сельхозработ на время посевной", – рассказал замглавы министерства социального обеспечения и человеческих ресурсов КНР Ю Цзюнь.Каждый день простоя – это миллиардные потери. Вот в провинции Ляонин шесть тысяч рабочих тянут новую ветку газопровода "Сила Сибири". Обещают сдать в срок. Тем временем премьер КНР Ли Кэцян отправляется с инспекцией в национальную лабораторию – проверить, как идет работа над созданием вакцины против коронавируса.В ее отсутствие китайские врачи задействуют весь арсенал средств. Даже бьют пациентов по рукам. Это не утренняя зарядка и не коллективное самоистязание, а древняя китайская практика, что помогает разгонять кровь. Методы традиционной медицины – от иглоукалывания до прогреваний скрученной в сигары полынью – в больницах используют все активнее. И вместе с современными препаратами выдают пакетики со специальными отварами. Целебные корешки и травы для зараженного Хубэя расфасовывают в промышленных масштабах. Для каждого пациента – своя дозировка.Выпить противовирусный отвар в Пекине предлагают всем желающим – бесплатно. Прямо у входа в клинику традиционной медицины поставили специальный термос – можно подойти, налить. Судя по всему, жители соседних домов так и делают. Здесь же инструкция: принимать два раза в день по 150 миллилитров."Китайская традиционная медицина применялась для лечения 80 процентов больных с коронавирусом. И более чем в 90 процентах случаев им стало значительно лучше", – отметил главный врач клиники традиционной медицины Цзян Липин.Но это – в Китае. В других странах все только начинается. В Южной Корее, где сегодня самый масштабный после КНР очаг эпидемии, зараженных уже больше двух тысяч, и к слову "карантин" уже привыкают. В Китае на него отправили даже Джеки Чана – после того, как неделю назад актер побывал на вечеринке в Гонконге, где, как потом выяснилось, были и те, кто слег в больницу с коронавирусом COVID-19.