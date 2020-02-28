Системы автономного вождения, разработанные в Китае, оказались совершеннее американских. Лидером стала Baidu: водителям её беспилотников приходится реже вмешиваться в процесс управления умным автомобилем, чем Waymo и Cruise

Системы автономного вождения, разработанные в Китае, оказались совершеннее американских. Лидером стала Baidu: водителям её беспилотников приходится реже вмешиваться в процесс управления "умным" автомобилем, чем Waymo и Cruise. Об этом следует из ежегодного отчета Департамента транспортных средств Калифорнии - ведомства, которое выдает водительские удостоверения и регистрирует автомобили на территории штата.Рейтинг самостоятельности машин-беспилотников, которые тестировались на трассах общего пользования Калифорнии в 2019 году, возглавил Baidu - владелец самого посещаемого поисковика в Китае. Четыре его робомобиля проехали около 174 тыс. км, а инженерам-испытателям за это время пришлось взять управление на себя всего шесть раз.Waymo - подразделение американского холдинга Alphabet, владельца Google - впервые сместили на второе место. 153 "умные" машины этой компании в прошлом году преодолели общее расстояние 23 миллиона км. У Waymo средняя частота на один перехват составила 21 тыс. км против 29 тыс. км у Baidu. Беспилотники Cruise - подразделение General Motors - получили "бронзу" с частотой около 19,7 тыс. км на вмешательство.Однако в Waymo пояснили, что в основном тестируют свои автономные системы за пределами Калифорнии, поэтому их реальный суммарный пробег намного больше, а частота вмешательств меньше. В 2018 году, напомнили в компании, в штате Аризона был запущен первый в мире коммерческий сервис автономных пассажирских перевозок Waymo One. В декабре 2019-го этой услугой активно пользовались свыше 1500 клиентов.Как отмечает TechNode, китайские компании заняли половину первой десятки списка. Четвертая строчка досталась AutoX, которая спонсируется Alibaba (примерно 17,2 тыс. км на вмешательство), пятая - Pony.ai из Гуанчжоу (10,4 тыс. км). Впервые в рейтинг попали робомобили Didi, крупнейшего такси-сервиса в Китае (2,4 тыс. км), а самоуправляемые грузовики PlusAI проезжали в среднем 1,5 тыс. при одном перехвате.