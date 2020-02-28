Они не видят в этом ничего такого

В Кольчугинском районе Владимирской области сотрудникам местной администрации на День защитника отечества заказали бразильских танцовщиц. Видео с полуголыми девушками, извивающимися вокруг чиновников опубликовал канал РЕН ТВ.Праздник отмечали в здании администрации, рядом с кабинетами чиновников. Танцовщицы, как и положено, были одеты лишь в нижнее бельё, украшенное перьями и блёстками. Глава администрации позднее заявил, что не видит в произошедшем «ничего такого».