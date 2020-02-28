Китайские исследователи обнаружили в клетках плаценты и будущих внутренних органах эмбриона большое количество рецепторов, благодаря которым коронавирус нового типа может проникать в организм.

Китайские специалисты нашли свидетельства того, что новый коронавирус, известный как SARS-CoV-2, может проникать в клетки плаценты и передаваться от матери к плоду во время беременности.Поясним, что такая передача называется вертикальной. До сих пор её возможность в контексте распространения нового смертельно опасного патогена оставалась под вопросом.Ранее было подтверждено, что SARS-CoV-2 проникает в клетки лёгких человека и других млекопитающих с помощью особого белка, который связывается с рецептором под названием ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2). Это своего рода портал в заражаемую клетку.Исследователи решили проверить, может ли коронавирус использовать подобные рецепторы, чтобы проникать в клетки плода во время беременности.Команда проанализировала, насколько активно разные типы клеток плаценты и связанных с ней органов матери "считывают" ген АПФ2 и связанные с ним участки ДНК. Кроме того, учёные проследили, как меняется концентрация этих рецепторов в будущих лёгких и других органах эмбрионов мышей на разных стадиях развития, сообщает ТАСС.Оказалось, что рецепторы АПФ2 действительно присутствуют в большом количестве на поверхности клеток плаценты, а также в определённых типах клеток сердца, печени и лёгких человеческого эмбриона (но не в почках).Также эксперимент на мышах показал, что детёныши особенно уязвимы к атакам вируса в постнатальный (ранний послеродовый) период.Таким образом, специалисты подтвердили возможность вертикальной передачи коронавируса. Но это, впрочем, не означает, что будущий ребёнок обязательно заразится патогеном от матери.Статья по итогам нового исследования представлена на сайте препринтов bioRxiv (информации о принятии её к публикации в рецензируемом научном журнале пока нет).Напомним, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что SARS-CoV-2 может распространяться через фекалии, а также о том, что эксперты опровергли версию о лабораторном происхождении коронавируса.