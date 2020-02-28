Трагикомическая история на днях произошла с заместителем министра здравоохранения Ирана Ираджи Харирчи, который появился на пресс-конференции, чтобы заверить иранскую общественность, что иранское правительство держит вспышку коронавируса под контролем.

Трагикомическая история на днях произошла с заместителем министра здравоохранения Ирана Ираджи Харирчи, который появился на пресс-конференции, чтобы заверить иранскую общественность, что иранское правительство держит вспышку коронавируса под контролем. Он был весь в поту и явно нездоров. Позже иранские власти признали, что Харирчи сам подхватил коронавирус и сейчас находится под карантином.Иран уже имеет самое большое число погибших от коронавируса за пределами Китая, и это только согласно цифрам, которые иранское правительство признало. Среди основных причин широкомасштабной вспышки смертельной болезни, по мнению Запада, некомпетентность и коррумпированность режима.Как и в Китае, первоначальный подход Тегерана состоял в полном отрицании и сокрытии фактов, что типично для иранских властей. Точно также чиновники Исламской Республики вели себя после появления информации о рухнувшем вблизи тегеранского аэропорта украинском пассажирском самолете в январе 2020 г., пишет в The National Interest ближневосточный эксперт American Enterprise Institute (AEI) Майкл Рубин.Но коррупция и непрозрачность характерны не только для правительства Ирана, но и для кабинета министров соседнего Ирака. Несмотря на появление коронавируса в Исламской Республике, Багдад практически ничего не делает, чтобы предотвратить попадание COVID-19 в Ирак. Аэропорты и автовокзалы Багдада, Басры и Наджафа, крупнейших городов страны, заполнены гостями из Ирана. Следует отметить, что Ирак ежегодно посещают миллионы паломников из Исламской Республики.Хотя нефть приносит больше всего денег в казну Ирака, она остается невидимой для многих иракцев. Дело в том, что нефтяная промышленность — один из менее трудоемких секторов Ирака (или любой другой страны). Прямое и косвенное влияние религиозных паломников из Ирана на иракскую экономику велико. От их визитов зависит существование многих ресторанов, гостиниц и торговых центров. Иран также является крупнейшим торговым партнером Ирака, а иранские бизнесмены часто встречаются в иракских четырех и пятизвездочных отелях, многие из которых построены на иранские деньги.Между тем, продолжающаяся внутренняя политическая борьба и нежелание иракского парламента утвердить на своем посту премьер-министра Аделя Махди — не самый лучший фон для появление китайского коронавируса.Еще недавно Тегеран финансово поддерживал шиитские партии и военизированные формирования в Ираке. Но в последние год или два наблюдается иная динамика: поскольку иранская экономика погрузилась в рецессию, а принадлежащие Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) предприятия несут убытки, поддерживаемые Ираном группы и бизнесы в Ираке все чаще субсидируют своих недавних иранских спонсоров.Это означает, что проиранские силы в Ираке делают все, чтобы держать открытой ирано-иракскую границу. КСИР и ее клиенты игнорируют или демонстративно не подчиняются указам иракского правительства. Так, принадлежащая КСИР авиакомпания Mahan Air продолжает летать в Ирак, несмотря на недавний запрет Багдада.Коррупция в Иране в свое время не позволила отменить авиасообщение с Китаем, хотя эксперты указывали на угрозу принести в страну смертельный вирус. Иракская “васта” (блат) усугубляет проблему, поскольку иракцы используют личные связи, чтобы не соблюдать невыгодные для них правила и требования.Испанский грипп в 1917-1918 гг. стал причиной смерти каждого десятого жителя Ирака и Ирана. Сегодня из-за повсеместной коррупции и непрозрачности тысячи иранцев и иракцев могут повторить судьбу своих соотечественников столетней давности.