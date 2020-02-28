Из-за эпидемии коронавируса аналитики ожидают сокращения глобальных поставок смартфонов в 2020 году

Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) пересмотрела прогноз относительно роста рынка смартфонов, данный в ноябре прошлого года. Из-за эпидемии коронавируса аналитики ожидают сокращения глобальных поставок смартфонов в 2020 году на 2,3%, до чуть более 1,3 млрд штук.В первой половине года падение составит примерно 10-14%, но в апреле-июне темпы падения должны замедлиться до 6,9%. В третьем квартале рынок может вернуться к позитивной динамике и поставки увеличатся на 1,8%. Лишь в заключительной четверти 2020-го подъем усилится до 8%, считают в IDC.Рынок смартфонов имеет шансы на рост только к 2021-му году, когда ожидается активное внедрение сетей пятого поколения. Впрочем, как полагают в IDC, рост рынка по итогам года сможет компенсировать текущее падение. Скорректированный прогноз предусматривает увеличение поставок до 1,42 млрд устройств.По данным аналитиков, внутренний рынок Китая, крупнейшего рынка смартфонов в мире, в первом квартале упадет почти на 40% в годовом исчислении. Производство смартфонов снизится из-за дефицита компонентов, закрытия ряда заводов, прерывания логистических цепочек, считают в IDC.Исследователи понизили прогноз и по поставкам компьютеров. По итогам текущего года объем рынка сократиться на 9% до уровня 374,2 млн штук вместо прежних 380,2 млн единиц.В IDC считают, что снижение поставок в первом квартале 2020 года составит на 8,2%, после чего сокращение увеличится до 12,7% во втором квартале, поскольку существующие запасы компонентов и готовой продукции закончатся. Ожидается, что во второй половине года темпы роста улучшатся, хотя рынок продолжит снижаться.Аналитики отмечают, что в текущем году объемы производства оказались на рекордно низком уровне, а уже изготовленные продукты не могут быть доставлены из-за проблем с логистикой.В долгосрочной перспективе аналитики сохраняют позитивный прогноз, ожидая ежегодный рост поставок на 0,2%. К 2024 году на мировой рынок поступит 377,2 млн рабочих станций, настольных, портативных и планшетных компьютеров, считают в IDC.