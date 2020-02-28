День рождения Владимира Ленина, который отмечается 22 апреля, не помешает проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Вряд ли можно сказать, что в нашей стране широко празднуется день рождения Ленина. Вряд ли это может быть препятствием, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

День рождения Владимира Ильича Ленина не помешает проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "вряд ли можно сказать, что в нашей стране широко празднуется день рождения Ленина".В этом году 22 апреля будет отмечаться 150-летие со дня рождения Ленина. С критикой проведения голосования в этот день выступил коммунист Николай Коломейцев. По его мнению, власть хочет отвлечь внимание от важной даты. В свою очередь Геннадий Зюганов считает, что люди, голосуя в этот день, вспомнят все ленинские завоевания и достижения советских Конституций."Пасха наступит, Рамадан еще не начнется, а то, что этот день пришелся на день рождения Ленина, это не смущает", — сказал Зюганов "Интерфаксу".Кроме того, Песков сказал, что коронавирус не помешает проведению голосования. "Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого, исходя из той информации, которую получаем от наших специалистов и от штаба", — сказал он.Голосование пройдет в среду, 22 апреля, с 8 до 20 часов по местному времени. Этот день будет выходным, но будет оплачен.