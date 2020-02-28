Facebook отказалась от проведения в этом году F8 — своей самой крупной конференции, на которой анонсируются важные изменения, касающиеся Instagram, WhatsApp, умных экранов Portal, VR-шлемов Oculus и других продуктов

Facebook отказалась от проведения в этом году F8 - своей самой крупной конференции, на которой анонсируются важные изменения, касающиеся Instagram, WhatsApp, "умных" экранов Portal, VR-шлемов Oculus и других продуктов. Мероприятие, которое намечалось на 5-6 мая, было отменено из-за эпидемии, вызванной вспышкой коронавируса Covid-19.Как сообщается в официальном блоге, отказ обусловлен "заботой о здоровье и безопасности наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто помогает в организации F8". В компании рассматривали различные варианты, но в результате сочли, что "F8 было бы неуместно проводить без присутствия наших международных разработчиков". В связи с этим конференция в этом году будет ограничена "локальными мероприятиями" и прямыми трансляциями.Facebook F8 - не первое крупное IT-мероприятие, отмененное из-за коронавируса. Ранее ввиду опасений, что международный съезд участников приведет к новой вспышке инфекции, в Барселоне была отменена одна из главных технологических выставок года - Mobile World Congress (MWC). С 16 по 20 марта в Сан-Франциско должна пройти выставка разработчиков игр GDC 2020, однако многие компании, включая Sony, Unity, Kojima Productions, Facebook и Electronic Arts, уже отказались в ней участвоватьПо состоянию на 27 февраля, от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19, погибли более 2,8 тысячи человек. За этот день коронавирус был обнаружен еще в 11 странах мира, включая Бразилию, Швецию, Грецию, Грузию и Эстонию. Общее число заболевших превысило 82 тысячи.