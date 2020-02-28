Российский защитник "Виннипег Джетс" Дмитрий Куликов стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вашингтон Кэпиталз". "Истребители" дома обыграли "столичных" со счетом 3:0. Вратарь гостей Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31.Dmitry Kulikov just HAMMERS IT!!

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